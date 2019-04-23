關廟星空籮筐宴受歡迎 社區要趕製的竹碗筷多達...

2019-04-23 22:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2019台南鳳梨好筍宴的關廟場活動本週六開幕，區公所首度推出的星空籮筐宴，大受歡迎，因訂席踴躍，竹製的碗筷等特殊餐具，需求量多達600組，居民與學子正全力趕工。

關廟鳳梨節產業文化活動將於本月27日登場，今年首度移師大潭埤公園舉行，避免白天過於炎熱，改為下午開幕，晚上更推出古早味十足的籮筐宴，帶給遊客傳統農村社會的飲食體驗。

關廟區長王素珠表示，籮筐宴每桌30000元，還送2支新鮮鳳梨，以及社區自製的酥乾等伴手禮，相當划算，由於現場空間有限，最多僅能擺設68席，受理預訂後，很快就已額滿，對於向隅者，真的很抱歉。

至於籮筐的編製，由新光社區負責，發展協會顧問吳宗寶指出，宴席期間使用的竹筷子與竹筒碗，總計需要600組，數量不少，動員地方耆老，還有嘉藥環境資源管理系的學子等攜手合作，連日趕工。

吳宗寶說，碗筷取材在地的麻竹，先削切成型，再煮鹽水，比較不會裂開，也藉此破壞所含的澱粉質，可以重複使用。

接著進行細部加工，包含打磨、清潔與洗淨，最後再晾乾，製程繁瑣，吳宗寶提到，客人使用的竹碗筷，籮筐宴結束後都可以帶回家，做為體驗地方產業文化的紀念品。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/