診所用C肝口服新藥會虧本 將降稅額提高治療意願

2019-04-23 17:45

〔記者林惠琴／台北報導〕C肝口服新藥2017年納入健保給付後，基層診所參與度不如預期，原來是稅制規定造成診所醫師可能虧本，因此健保署與財政部賦稅署決定調整稅制，降低診所醫師因治療C肝病人的稅額負擔，以利落實分級醫療政策，也讓民眾可以就近接受相關療程，今年報稅就可以適用。

根據健保署統計，以C肝口服新藥納入健保給付的2017年為例，全台參與「全民健保B、C型肝炎感染者醫療給付改善方案」的診所有377家，卻只有85家診所參與治療C肝。

健保署副署長蔡淑鈴表示，部分診所反映，C肝口服新藥的價格昂貴，健保給付單一療程藥費約25萬元，依原本稅制規定，西醫師執行業務費用標準，僅80%認列為成本費用、約20萬元，換言之，診所醫師治療病人反而可能虧本，進而影響參與C肝口服新藥治療患者的意願。

蔡淑鈴指出，經與賦稅署討論後，確定將西醫師執行「C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫」取得C肝藥品費用的健保收入，必要費用得從該收入的80%調整為96%認定，降低診所醫師因治療C肝病人的稅額負擔，今年報稅就可以適用。

健保署長李伯璋署強調，期待藉此能夠讓基層診所更踴躍參與C肝防治行動，共同朝2025年消除C肝的目標邁進。

健保署統計，去年開立C肝口服新藥的醫院及診所共279家，其中診所為95家、占34%，今年至4月21日止，則是在322家占115家、36%。

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