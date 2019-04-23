出席台北市勞動節表揚大會 柯P：感謝勞工背後的家屬

2019-04-23 18:58

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府今舉辦「台北市108年度紀念五一勞動節暨表揚大會」，表揚模範勞工、優良工會、優秀工會會務人員等人。台北市長柯文哲除了向受表揚勞工表示祝賀，也感謝勞工背後的家屬。

台北市勞動局今舉辦「台北市108年度紀念五一勞動節暨表揚大會」，表揚6名模範勞工、56家優良工會、13名優秀工會會務人員、206名優秀勞工，共281位得獎者及單位。柯文哲致詞時向模範勞工表示祝賀，也感謝勞工朋友背後的家屬，他認為是這些家屬幫勞工們解決後顧之憂，他們才能夠在職場上努力，他也感謝獲表揚的勞工們堅守崗位與努力。

這次的模範勞工得獎人包含亞都麗緻天香樓主廚楊光宗、主播蕭惠文、導演姜瑞智、企業工會理事長潘賢隆、捍衛捷運安全維護作業的游育民、確保改善自來水供應品質的陳韋嘉。

楊光宗鼓勵現在的年輕人，在三十歲前尋尋覓覓沒有關係，這段期間可以去多歷練、在不同行業裡尋找自己的興趣。他也呼籲年輕人別怕失敗，失敗仍可以得到經驗，未來可以應用到別的行業上。姜瑞智則希望大家選你所愛、愛你所選。

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