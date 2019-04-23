北農質譜儀、實名制上路延宕 汪志冰痛批跳票

2019-04-23 18:17

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市衛生局定期抽驗農藥殘留，台北農產運銷公司蔬果常有農藥超標的情形，北農去年6月宣布與農委會合作，推出「農藥蔬果藥物殘留檢驗室」並購置新式分析質譜儀，提高檢測農藥的效率，至今仍未上路。台北市議員汪志冰痛批，北農推行質譜儀、實名制計畫至今毫無下文，政策一再跳票，要求北農盡快上路。

汪志冰今天在台北市議會質詢表示，北農前總經理吳音寧去年任職期間，宣布和農委會合作，耗資600多萬成立蔬果檢驗室，宣稱購置新式分析質譜儀，每天凌晨開賣前先抽測農藥殘留，10至15分鐘就有結果，可檢出農藥項目達374種，本來說去年九月可上路，但至今仍未有下文。

汪志冰怒批，質譜儀八字都還沒一撇，卻說得天花亂墜，政策嚴重延宕，當初還好意思說的這麼好聽，要求北農給正式上路的時間。北農總經理翁震炘則表示，蔬果實驗室約需半年時間認證，應可在今年九月正式上路。

北農約有十萬位農民供應蔬果，過去卻掌握不到三千名農民的基本資料，若抽驗農藥不合格，只能停止該農民供應該批發市場，其他地區仍會繼續販賣，柯文哲要求北農今年三月推出實名制，至今也無音訊。

汪志冰不滿表示，質譜儀或是實名制都是攸關北部地區數百萬消費者健康的重大政策，但北農一再跳票，根本就是呼弄社會大眾。產發局長林崇傑坦言，目前尚未上路，但翁震炘上任就努力推動該計畫，但還需要一點時間。

翁震忻表示，目前總共有九萬多名農民提供北農蔬果，公司目前掌握兩萬名農民基本資料，由於個資法的關係，很多人不願提供身分證字號，但在本月九日已修法強制要求，預計掌握半數農民資料就可上路。

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