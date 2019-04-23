可憐！石虎掉進蓄水池 獲救剩不到2公斤

2019-04-23 17:44

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里前年曾發生保育類動物石虎掉入水井死亡的事件，上週在國姓山區又發生類似案件，但這次落難石虎幸運地被林務局巡山員發現，緊急通報南投縣府農業處協助，帶著器材上山接力救援母石虎脫困，但牠獲救時體重只剩1.7公斤，比正常體重近3公斤少了近一半，目前仍在特生中心治療照護。

林務局南投林管處說，上週有巡山員與地主到國姓會勘土地，聽見疑似動物聲音，趨前一看，發現竟是一隻瘦弱石虎困在蓄水池內，立刻通報南投縣政府協助救援。

縣府農業處說，當天獲報立即派員帶著器材上山，所幸蓄水池只有淺淺積水，受困石虎不但不會被淹死，還能喝水續命，只是石虎疑似受困挨餓多日，行動力欠佳。

現場觀察，蓄水池深度約2公尺，同仁攀降到池底，以捕捉網抓石虎，牠一度逃竄，但是體力不佳，最後順利捕捉進籠，送特生中心救治。

特生中心則說，這隻母石虎接近成體大小，一般體重將近3公斤，但送到特生體重只有1.7公斤，體型明顯瘦弱，恐是在池底受困挨餓所致，但幸好有巡山員發現，農業處派員救援，加上母石虎掉進淺水池底，有水喝又不至於滅頂，才會幸運獲救。

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