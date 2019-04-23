只靠一捲黑膠帶 2D牆面變3D立體了！

Darel Carey只用膠帶，就能營造出牆面有立體感的錯覺。（圖片由Darel Carey授權）

2019-04-23 17:26

〔影音新聞／綜合報導〕美國藝術家Darel Carey擅長用線條在平面創作有立體錯覺的圖案，他靠著一捲黑色膠帶，在白色的牆面上貼出一段段的黑色線條，讓明明是在同一平面上的線條看似有高低起伏。

意想不到的是，Darel創作時並沒有先打草稿，無法完全控制作品最終的樣貌，只是盡量保持線條的一致性、觀察線條的走勢、適當做出轉折和安排線條的間隙，對他來說，創作這些圖案是很自然的過程。

Darel踏上藝術家之路才短短數年，他曾在美軍擔任語言分析人員達11年，2012年他才離職追求自己的興趣，進入大學學習藝術，他在大四和同學辦展時，一夥人決定用膠帶佈置展場，沒想到他在過程中越貼越有興趣，甚至最後一個人完成大部分的工作，此後他就開始大量使用膠帶做為創作工具，希望透過作品讓觀眾思考感知和現實的差異。

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