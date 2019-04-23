里長創立有機「火金姑茶」 生態保育永續發展

2019-04-23 21:50

〔記者邱書昱／新北報導〕時序進入螢火蟲季節，在新北市三峽區安坑里特有的「火金姑茶」品牌，這是由安坑里長李秋維與5位茶農一同創辦，主打生態保育及消費者健康，不施加農藥栽種，並且與新北市農業局及三峽區農會輔導下開闢通路，成功打響品牌，推廣有機茶能夠永續發展。

今年61歲的李秋維是三峽當地製茶家庭長大，從小幫忙採茶、剪枝及製茶，隨著時代推演，他坦言，農村的人口漸漸流失，也觀察到早期茶園使用農藥造成炒茶師傅的健康傷害，因此推廣有機茶產業，並集結在地5位有機茶農，在2017年創立品牌。

螢火蟲需要生長在無污染的環境，他以螢火蟲作為友善土地的生態指標為發想，將品牌定名為「火金姑茶」，主打精緻包裝販售有機碧螺春及有機蜜香紅茶。

不過，看到有機農友用心投入，卻苦無銷售通路，他開始統整社區人力及資源，透過新北市政府農業局及三峽區農會輔導各種的通路，廣邀民眾來社區體驗採茶、製茶及賞螢火蟲的一日或半日行程。

同樣是創業元老的有機茶農、今年76歲的永吉有機茶園主人鄭永吉表示，家中三代種茶，以前將茶菁交給茶廠但價格不好難以維持生計，許多年輕人都到都市找工作，為了留住茶產業，也為了自己和消費者的健康，7年前決定轉型有機耕作。

新北市農業局鼓勵青年及農友加入有機農產業，可以向農會提出申請租地、驗證、有機肥料、機械以及溫室設施等補助，減輕農友負擔。

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