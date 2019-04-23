台中花博閉幕有禮 千張限量專輯明送早鳥入園遊客

2019-04-23 16:50

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博明天（24日）閉幕，后里馬場、后里森林、外埔及豐原4園區前250名入園遊客，可獲得限量專輯一張，專輯內收錄台中花博推廣大使吳青峰、金曲最佳樂團麋先生、董事長樂團等人為花博全新創作的經典歌曲，有意參觀花博的遊客早點進場，就能索取這1000張專輯。

台中花博去年11月3日開幕至今，陸續迎接國內外遊客入園，頗受好評，目前累計已有超過715萬人入園參觀；花博明天即將閉幕，各園區將準備限量花博專輯送給前250名入園遊客，共度溫馨落幕時分。

花博發言人黃意涵說，台中花博專輯一共收錄7首歌曲，包含台中花博推廣大使吳青峰為花博量身創作並獻唱的主題曲《請聽》、董事長樂團為花博倒數365天活動創作的主題曲《做花來種田》，以及《山櫻花》、《聲音》，還有國、台、客語三版的《花開台中城》。

《請聽》由吳青峰創作詞曲，從創作、錄音、到編曲，每一個環節都親自參與其中。《做花來種田》則邀請7度入圍金曲獎並獲得年度最佳樂團、年度最佳台語專輯的董事長樂團作詞作曲。

《花開台中城》由知名音樂創作人林強作曲，國語版由吳志寧及莊芳華填詞，並由吳志寧演唱，詮釋親和的樂團風格；台語版由林強填詞，滅火器主唱楊大正以合成器及些許電子元素，呈現出動感又帶點俏皮童趣的演唱方式；客語版則邀請客家歌謠歌后羅茵茵填詞及演唱，展現輕柔溫暖的民謠風格。

《山櫻花》則邀請台中在地素人獨立樂團「業務員Sales樂團」創作演唱。《聲音》則由曾獲金曲獎最佳樂團獎的麋先生所演唱，主唱吳聖皓編寫詞曲，歌詞以「聆聽」為主軸，提醒現代人打開耳朵、打開心房，傾聽身邊的人事物所要傳達的一切訊息。

黃意涵表示，花博專輯可在KKBOX、My Music、friDay音樂、Apple Music、Spotify、QQ等六大數位音樂平台聽到。

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