國研院開發新型鋼筋混凝土結構系統 材料強度提升2.4倍

2019-04-23 17:26

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣繼日本之後打造出高強度鋼筋混凝土結構系統，國研院國震中心開發出「台灣新型高強度鋼筋混凝土結構系統」，將材料強度提升約1.6至2.4倍，成為世界唯二擁有此技術的國家。

國研院國震中心表示，中心從2009年起，結合學術界與產業界資源，著手研發「台灣新型高強度鋼筋混凝土結構系統」（Taiwan New RC），歷經10年努力，已經開發出強度為傳統材料1.6倍的鋼筋、2.4倍的混凝土，以及配合這些高強度新材料的設計與施工技術，並全部通過驗證，可提供業界應用與參考，我國也成為繼日本之後，全世界第二個開發出高強度鋼筋混凝土結構系統的國家。

中心指出，這套系統除了有效減少建築物的材料使用量、縮小梁柱尺寸外，最重要的是可以提升建築物高度將近1倍，是鋼筋混凝土（RC）建築的全新里程碑、高層住宅的新首選。

國震中心研究員林克強表示，透過開發高強度材料和搭配建築工法，打造出這套「台灣新型高強度鋼筋混凝土結構系統」（Taiwan New RC），水泥方面加入礦物和化學摻料，鋼筋則加入合金元素，配合預鑄工法，梁柱事先在工廠製造，再到現場組裝，工期跟傳統方式每層樓工期相比可減少7天。

林克強指出，鋼筋本身使用高強度螺紋節鋼筋，不同於傳統以搭接方式連結不同段的鋼筋，新RC使用灌漿式螺紋續接套筒接合，接合後套筒內再灌入高強度砂漿固定，錨定套筒也採用灌漿式螺紋，加強強度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/