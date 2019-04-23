醫訊》視障按摩師易患肌肉骨骼傷痛 復健師教正確姿勢及施力

2019-04-23 17:02

〔記者方志賢／高雄報導〕視障按摩師職業傷病多為肌肉骨骼傷痛，市立小港醫院今安排復健科醫師教導視障朋友正確按摩姿勢及適當施力的訓練，避免因不良姿勢及施力過度導致的肌肉骨骼傷病。

根據勞動部公布最新職業傷病統計，去年職業性肌肉骨骼疾病占職業傷病37.7%比例最高，另外視障按摩師肌肉骨骼傷病調查研究，200位受訪者中，有89.5%自述有肌肉骨骼不適症狀，其不適部位為下背或腰、肩膀、及手或手腕。

由於視障按摩師職業傷病多為肌肉骨骼傷病，容易罹患相關疾病，如未經適當治療或復健，可能會造成永久性傷害，勞工局安排近20名視障按摩師到小港醫院接受正確按摩姿勢及適當施力的訓練課程。

市立小港醫院復健科主任李佳玲指出，職業性肌肉骨骼疾病主要是重複性動作、不當施力或負荷過重所導致之傷害，她特地示範如何遠離肩頸痛、下背痛及手部疼痛，教導正確伸展運動、肌力訓練及防治建議，照顧，讓視障按摩師未來能健康持續工作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/