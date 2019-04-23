擔任普悠瑪事故初期指揮官 消防員藍炳智獲模範公務員

2019-04-23 16:43

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今舉行模範公務員與績優人員表揚典禮，府消防局特搜大隊馬賽分隊員藍炳智，在去年10月蘇澳新馬站普悠瑪翻車事故時，第一個抵達現場，擔任初期指揮官，因應變迅速、處置得宜，榮獲模範公務員，他說，現場第一時間真的很可怕，但他憑著過去經驗鎮定心緒，順利投入救災，獲獎是團隊的功勞，很感謝同事、長官的協助。

縣府共表揚5名模範公務人員及20名績優人員；其中，模範公務人員之一的34歲藍炳智，已有12年的消防員資歷，曾參與去年的花蓮震災救難、蘇澳鎮海山西路加油站辦公室火警及新馬車站普悠瑪翻車事故等重大災害救難，更曾在去年獲得消防人員最高榮譽金手獎。

藍炳智說，近期最令他印象深刻的，就是造成18人不幸罹難的普悠瑪翻車事故，因為分隊離事故現場近，他是第一批趕到的隊員之一，馬上被眼前的景象嚇到，因為事態真的太嚴重，他立即用過往經驗，穩定自己的情緒，開始擔任現場指揮官，向長官回報，請求支援。

藍炳智表示，普悠瑪是他遇過最嚴重的事故，也是他第一次擔任現場指揮官，他盡自己全力投入，真的很感謝其他同仁的協助，以及熱心民眾的幫忙，讓傷患能夠被順利救出，他表示，成功救出傷患，能夠帶給他很大的成就感，這也是他當初投入消防工作的動力與初衷。

另外，在宜蘭縣政府警察局礁溪分局礁溪派出所擔任警員已5年的張君平，7日才剛新婚，19日與妻子去搭里島度完蜜月回國，今他也獲表揚為績優人員，可以說是雙喜臨門，他說，很高興長官給他的支持與鼓勵，這是日後他繼續工作最大的動力，對於新婚後獲獎，張君平說，很多朋友跟他說婚後運氣會特別好，看來是真的。

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