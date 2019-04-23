麻疹超級傳播者1男傳8人 只是路過也中鏢

2019-04-23 15:53

〔記者林惠琴／台北報導〕麻疹疫情拉警報！衛福部疾管署今日公布再增加10例麻疹，其中5人是遭日前公布的香港轉機染麻疹的男性個案所傳染，加上先前的3例，該男一共傳染8人，甚至有人只是路過就中鏢，是今年傳染人數最多的患者。

根據疾管署資料，該男新增傳染的5人，分別為3男2女，介於10多歲至30多歲，包含他用餐時的餐廳員工，以及就醫時的接觸者，但並不是醫護人員，而是探病者或陪病者，可能彼此路過就中鏢。

疾管署副署長羅一鈞表示，國人麻疹個案多數1人傳染給3至4人，而該男1人傳染給8人，是今年傳染力最強的麻疹患者，應該是麻疹病毒量較高或症狀較嚴重，進而提高病毒散布的機會，一起用餐或路過就可能因此感染，其次是中部醫院護理師1人傳染給7人，均較少見。

另外，在新增10例，其中1例是日前公布泰國境外移入麻疹群聚感染事件再增1例患者，是先前公布個案就醫時的接觸者，為北部10餘歲少女；其餘3例則是感染源待釐清的麻疹病例，包含北部10個月大男嬰、20餘歲女性與南部20餘歲男性。

根據疾管署統計，今年國內累計74例麻疹，其中46例為國內感染、28例為境外移入；目前全台共有3056名麻疹接觸者，仍在持續監測中，要到5月8日解除。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/