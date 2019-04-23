校園無人商店來了 柯文哲：236校9月全面上線

2019-04-23 16:12

〔記者林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲今表示，全市200多間校園的「無人商店」要在今年9月上線，未來家長還可以透過手機，決定每天給孩子多少零用錢。

柯文哲今出席「台灣連鎖暨加盟協會2019第十屆第一次會員大會」。他在致詞時談到，最近商圈沒落問題吵得很兇，但北市的公司行號仍持續增加，去年年底達到23萬7千家左右。此外，2018年金流量較2017年成長5.7，代表台北市經濟仍有進步，成長幅度但不好不壞，「還算可以」。

柯文哲表示，北市能控制的無現金交易有三張，包括學生證22萬張，公務員8萬長，以及「犧牲15%民調換來的44萬張老人卡」，強調要在最短時間內讓無現金交易「強迫上線」，9月開始236所學校的無人商店要全面上線，屆時家長能透過手機決定當天要給孩子多少零用錢。

柯文哲說，未來5年的金融、物流面貌很難預測，但政府不會比業界更了解市場，因此市府改變策略，讓業界跑在前頭，政府居中協助，從管理團隊變成服務的團隊。

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