還有人看書嗎？ 教育部公布閱讀磐石獎

2019-04-23 15:32

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是世界閱讀日，但不少調查均指出，愈來愈少人看書，教育部今天公布閱讀磐石獎，表彰推動閱讀教育之典範學校、推動閱讀之教育夥伴與團體，共有磐石學校40校（國中組13校、國小組27校），以及閱讀推手個人組45人、閱讀推手團體組14組獲獎。

教育部國教署組長武曉霞表示，許多學校藉由推動閱讀教育，豐富學童閱讀的多元經歷，讓學童找出自己的無限可能，從中習得終身學習之素養，並擁有未來續航力；有的身在都會地區的學校，透過經營規劃、教師與志工戮力推動與學童專注投入的學習，閱讀教育的範疇不斷地被探索及提升，成功發展出兼顧內容與方法的教學典範。

閱讀磐石學校部分，新北市頂埔國小基於「閱讀是開啟智慧之鑰，是改變命運的力量」理念，以「頂埔SMART閱世界」校本閱讀推動架構，發展完整的跨領域主題式課程，讓學生從動靜態閱讀中，內化為閱讀思考力，轉化為閱讀行動力，4年來進行2次圖書館改造計畫，並搬遷校長室位置，將原校長室改建為圖書館內的閱覽室，使改造後的圖書館位於學校總體建築物的中心，大幅增加班級到圖書館閱讀的機會。

此外，有越來越多學校重視科普閱讀教育，台南市復興國小推動科普閱讀教育，並進行主題閱讀，結合體驗、實作來進行跨領域思考式閱讀。另教師自創閱讀教學推動模組，引導學生善用科技輔助寫作，給予學生適切的閱讀學習指導，並利用行動創客展現閱讀成效。

閱讀推手的團體與個人組中，台北市國語實小以角落分店、行動書車及入班說故事方式，打造實小立體圖書館。並且舉辦增能研習，設計志工教育課程，組織讀書會。另透過五星級書展、格子館長認養書櫃、好書漂流、閱讀集點樂等創意多元活動，使學生樂於閱讀。

教育部強調閱讀力即學習力，將持續透過教學增能、情境營造、偏鄉關懷等配套措施，並以近幾年每年計約3億元的經費挹注，由政府、民間團體、教師共同致力於閱讀教育的推動，希使學生都能樂在閱讀，為校園增添閱讀風景。

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