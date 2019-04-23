台中國際旅展26日開展 業者折扣大車拚

2019-04-23 15:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2019台中國際旅展」4月26至29日在「台中國際展覽館」舉辦，有 500多個展位，參展業者450多家，業者折扣大車拼。

台中世貿中心所舉辦的「台中國際旅展」，成了中部地區的年度盛典之一，展場中超過 7 成業者將該展列為該公司在中部地區一年一度唯一參加的展覽活動，且沒有非旅遊業者蒙混展出，成為此展的特色。

主辦單位表示，業者都將在會場推出驚喜特惠方案，提供想要出國旅遊民眾最便宜最殺的價格，揪團旅展下訂最高現省 1 萬元。

業者為搶業績，提供優惠價，澳門自由行驚爆價2999起、暢遊香港自由行旅展優惠只要 2999起、日本自由行特惠最低 5999起、荷比法 10 天旅只要 39900元、「美西好事成雙7日」，旅展特惠一口價只要29999元起、峇里島五日遊六人成行，小資價 6990 元起。

在國內旅遊方面，會每家業者都有創新的規畫並提供年度優惠促銷活動，有些業者直接推出2.5折破盤驚喜價攬客。

「

台中國際旅展每年規劃的五星級餐券秒殺區都是展覽的一大亮點，也成為老饕們呼朋引伴集體團 購的年度盛事，今年又增加了多家業者參展促銷，讓民眾有更多的選擇。

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