桃園龜山29個里 29日上午8點起停水23小時

2019-04-23 15:13

［記者鄭淑婷／桃園報導］自來水公司公告，為配合桃園市政府水務局「龜山區山鶯路（將軍巷至建國東路）1200mm管線遷移工程」，將從4月29日上午8點起至30日上午7點止，共計停水23小時，影響範圍遍及29個里、6萬1千戶，提醒民眾預先儲水備用，水公司也會於停水期間，提供4個供水站點供民眾取水。

停水區域如下：龜山區嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大同里、舊路里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓樹里、楓福里、文青里、大坑里、大崗里、大湖里、大華里、公西里、文化里、長庚里、樂善里、南上里、中興里等29里。

水公司第二區管理處表示，停水期間將提供4個臨時供水站點，分別在龜山區文青與文學路口、光峰路2號（龜山服務所）、大華里大華公園、萬壽路二段1433號；另提醒民眾，應於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，而停水期間請關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久產生高溫致馬達損壞。

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