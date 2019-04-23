多益英檢930分的他錄取建中科學班 卻因這原因放棄

2019-04-23 14:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕台北市建國高級中學科學班日前放榜，基隆市共有私立二信高中國中部學生張崴傑、銘傳國中數理資優班嚴暐華2人錄取；不過，張崴傑卻放棄建中科學班，決定直升二信高中，除了可以領取25萬元獎學金外，最主要是利用學校為他量身打造的客製化課程，爭取未來大學的醫學夢。

二信校長林立表示，張崴傑以211.4高分錄取建國中學科學班（最低錄取分數162.1），其中數學能力檢定T分數高達97.3，張崴傑選擇放棄建中科學班，直升二信高中普通科「頂大班」，相信學校為他量身打造的課程，可以享有更多資源，適性多元拓展學習經歷，希望3年後實現「醫學夢」。

張崴傑3年前從二信高中附設小學部畢業，直升二信高中國中部，興趣廣泛的他，參加過學校數學、科學及創研班，曾經在法規資料庫知識競賽勇奪全國第一，多次參加科展得名，多益英檢已考出930高分，個性沈著謙虛且熱心助人，除了是同學的「好同學」外，也是班上同學課業求助的「小老師」，張崴傑的導師黃皓品說， 張崴傑難能可貴的是他毫不藏私全力指導。

張崴傑表示，他這次以一般生參加建中科學班甄選，主要是要證明自己有能力進入科學班，但是他長期來在學校老師指導下學習，他選擇直升二信「頂大班」，學校老師已經完整勾勒出未來3年的願景，校方允諾薦送赴俄國莫斯科大學遊學，也為爭取資訊及生物奧林匹亞國手做準備。

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