想靠喝拿鐵補鈣質？ 醫師、食藥署：鈣質更會流失

2019-04-23 12:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多人不喜歡單喝牛奶，但又想補充鈣質，因此選擇喝拿鐵咖啡來補鈣；不過醫師和食藥署都提醒，牛奶中的鈣質會與咖啡所含的草酸結合而排出體外，反而降低鈣質吸收。

國健署調查，9成9的國人乳品攝取不足，連帶影響鈣質吸收，老年恐有骨質疏鬆症。

高醫大骨科醫師、骨質疏鬆症學會理事長林高田指出，牛奶中的鈣質會與咖啡所含草酸結合而排出體外，會降低鈣質吸收，想要靠這種方式補充鈣質基本上是沒用的。

林高田說，攝取太多咖啡因已確定會導致骨頭鈣質流失，包括咖啡、茶都有含咖啡因，建議民眾一天不要喝超過五杯咖啡或茶，避免鈣質流失。

食藥署也在官方網站闢謠專區指出，世界衛生組織建議，乳品與含咖啡因飲品應避免一同飲用，以免吸收不到牛奶中的鈣質。

林高田說，很多原因會影響鈣質流失，包括不運動、少喝牛奶和各種不良的生活習慣等等，單一歸咎攝取太多咖啡因並非決定性因素，建議改善生活習慣和均衡飲食比較重要。

食藥署也建議，成人每日鈣建議攝取量為1000毫克，除牛乳或乳製品外，也可從小魚乾、豆製品、堅果類、蔬菜等食物獲得豐富鈣質；也可藉由適度曬太陽，產生維生素D，幫助體內鈣質吸收；多運動，強化骨骼。

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