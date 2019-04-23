1萬3347人次力挺！ 桃園八德「寶貝家園」復工

2019-04-23 13:46

［記者鄭淑婷／桃園報導］「寶貝潛能發展中心」為了照顧更多的成年身心障礙寶貝，選在桃園市八德區茄苳路興建「寶貝家園」，第2期完工後因工程款遲遲無法結清，導致工程停工11個月，中心不斷號召小額捐款，終於在20日將第2期2400萬元全數結清，並於今天舉行復工典禮，啟動第3期工程，預計2021年完工進駐，寶貝潛能發展中心主任陳美谷說，第2期經費2400萬元，大多靠小額捐款完成，統計共有1萬3347人次捐款力挺，讓寶貝家園順利復工。

陳美谷表示，第3期是寶貝家園最後一哩路，工程經費仍需2580萬元，除了持續小額募款（郵政劃撥：19907568，戶名：寶貝潛能發展中心 ，請註明：用愛築家），中心另推動實物認捐，可至寶貝潛能發展中心網站，挑選想認捐的實物，加速寶貝築家計畫完成。

成立近15年的寶貝潛能發展中心，專職0到6歲身心障礙者的早期療育服務，之後小朋友可銜接12年國教，但高中畢業後常面臨無處可去的窘境，若是長期待在家中可能造成退化，而催生寶貝家園就是為了照顧更多成年寶貝，完工後除早療及培訓，內部將設置便利商店、親子餐廳等，提供大寶貝職前訓練、工作機會，減輕家長負擔。

特地來參加復工典禮的「小怡」，今年國三的她明年就要升高一，爸媽說，「小怡」因後天病毒感染造成腦部受損、肌肉無力，卻靠著驚人的毅力學會直排輪、腳踏車，她很喜歡收納、洗碗、洗衣服，但一般工作場域很難收容這樣的孩子，很擔心她未來高中畢業後何去何從，期待寶貝家園完工後，「小怡」能在此接受完善的職前訓練，希望有一天她能夠獨立，這也是許多爸媽共同的願望。

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