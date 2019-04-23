超震撼！北港迎媽祖 炮陣中登場

2019-04-23 13:10

［記者黃淑莉／雲林報導］國內知名媽祖遶境活動之一的「北港迎媽祖」今天在虎爺神轎「吃炮」震撼登場，北港朝天宮前鑼鼓喧天、炮聲震耳，下午還有真人藝閣及各式陣頭加入，北港街上越晚越熱鬧。

北港迎媽祖是文化部指定國家重要民俗，今天早上由朝天宮董事長蔡咏鍀點燃起馬炮後，虎爺神轎連續4次「吃炮」震撼登場，接續六媽、五媽、四媽、三媽、二媽及祖媽神轎隊伍，每一頂神轎出廟都由火光四射的「犁炮」炸轎，讓人大開眼界。

蔡咏鍀表示，北港媽祖遶境今、明天，今天早上會前往新港遶境，下午再回到北港；明天則在北港市區遶境，遶境隊伍中的各家傳統陣頭很有看頭，晚上還有全國唯一的真人藝閣花車遊行，是北港迎媽祖的重頭戲，歡迎大家來北港拜媽祖、看熱鬧。

雲林縣府文化處指出，2019雲林縣北港藝鎮文化季共有39座座藝閣，邀請到縣內5位文化資產保存者、10位工藝師，與所指導的18位大專院校學生共同打造一台結合工藝與布袋戲、北管音樂演出的示範性藝閣，另一大亮點，是日本弘前市三浦吞龍（みうらどんりゅう）大師來到雲林北港展演弘前睡魔花燈車（餒菩噠）。

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