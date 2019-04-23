醫病》肝硬化病人吃石柏汁險洗腎 醫師籲定期腎功能檢查

2019-04-23 12:51

〔記者歐素美／台中報導〕50歲林姓男子因長期飲酒導致肝硬化，竟聽信鄰居治療肝病偏方，種植石柏熬湯喝了1個月，造成急性腎衰竭，幸到醫院回診檢查時，醫師發現其腎臟血清肌酸酐指數超過正常值兩倍，轉介腎臟內科門診，趕緊要求其停止飲用，才避免洗腎；台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心呼籲民眾，治療疾病應諮詢專業醫師建議，絕對不要聽信偏方加重病況。

50歲林男，因長期飲酒導致肝硬化，定期在台中慈濟醫院檢查追蹤，半年前聽信鄰居治療肝病偏方，自行種植石柏，並熬湯飲用1個月，日前回肝膽科門診檢查，醫師發現其腎臟血清肌酸酐指數超過正常值兩倍，轉介腎臟內科門診，研判是飲用石柏湯汁導致急性腎衰竭。

陳一心表示，急性腎衰竭主要是腎臟受藥物或毒性物質等影響，造成腎功能異常。還好林男因肝疾定期回醫院追蹤檢查，在身體尚未出現嚴重狀況時，及時發現腎功能異常，才能避免洗腎。

陳一心指出，有民眾為治療血糖、肝病等自行飲用草藥偏方等，致引發急性腎衰竭，就算植物入藥，也須經專業醫師判斷，患者不應盲目服用，因腎臟負責排泄人體廢棄產物，「時時刻刻」在運作，對藥物敏感度比其他器官來得高、壓力也較大，若排泄的毒性成分高，會直接對腎臟小管細胞造成毒害，使腎臟受傷。

陳一心呼籲民眾服用任何藥物，不管是中藥、西藥或健康食品，最好能規則檢查腎臟功能，尤其是長期服用慢性病藥物患者，除未服藥前的基本檢查、服藥後1個月再做第二次檢查確認，若無問題，每半年要再做一次腎臟功能抽血檢驗，以確認腎功能有無受服用藥物影響。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/