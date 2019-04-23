基隆未婚聯誼 首增45歲以上熟男熟女組

2019-04-23 12:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市未婚聯誼活動邁入第3年，今年首度增加45歲以上的熟男熟女組，即日起設籍基隆、在基隆工作的單身男女都可免費報名參加，基隆市長林右昌期許為更多單身男女創造機會，尋找幸福、戀情長久。

林右昌指出，前兩年的未婚聯誼活動皆獲得民眾熱烈回響、好評如潮，總報名人數突破700人，成功配對多對佳偶，今年將參與人數由120名增加到174名，除了25到44歲的單身男女，並新增45歲以上的熟男熟女組，讓年紀較長的單身男女也能拓展交友圈。

市府表示，延續前兩年傳統，參加未婚聯誼的男女將先到慶安宮拜月老、求紅線，然後至國立海洋科技博物館進行活潑有趣的闖關互動遊戲；熟男熟女組則會進行基隆巷弄導覽、參觀陽明海洋文化藝術館，到餐廳享用下午茶，享受悠閒自在的交流時光。

民政處長王榆森表示，此次活動同時與在地知名飯店、婚宴會館、婚紗業務合作推出優惠方案，一同成為幸福的推手，首場次於5月20日登場，每個場次開放72個名額，第一梯次即日起受理報名，第二梯次將於7月20日辦理（第二梯次報名將在活動前一個月開放）；而熟男熟女組將於6月16日舉辦。可線上報名或到基隆各戶政事務所「未婚聯誼線上報名專櫃」臨櫃諮詢與辦理。

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