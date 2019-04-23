台南「包租王」曝光 坐擁475間房

2019-04-23 12:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「包租王」擁有多少間房屋？台南市長黃偉哲今（23）日答詢市議員質詢要求降低單一住宅自用住宅稅率時表示，若以單一法人，最高者擁有475間房屋，若是個人的話，最高擁有94間房屋，因此調降單一住宅自用住宅稅率的同時，也會調高擁有多戶以上房子的稅率，一低一高才能符合真正符合稅賦平等。

大新營地區議員沈家鳳、李宗翰、劉米山3位議員，首開南市議會質詢先例，同選區議員聯合質詢，打破以往同選區「各自為政」為質詢方式，他們要求降低單一住宅自用住宅稅率從現行1.2％降低至1％，台北市已降低至0.6％，台南情況雖跟台北不同，但應有調降至1％的空間。

議員也詢問台南市法人或個人擁有的房屋最多有多少間？他們指出，房屋應是用來住，住宅稅率不是拿來當囤屋工具，依現行法令，擁有4戶與擁有1百戶以上房屋，投資成本是一樣的，形同變相鼓勵炒高房價，讓年輕人及經濟有限的家庭買不起房子，市府也應研擬對策。

黃偉哲表示，單一住宅自用住宅稅率，原則上將朝降低至1％方向努力，其實擁有多間房子的單一法人或是個人，可能擁有多戶出租，但他們在房屋稅額的貢獻上很多，不能說是投機而是投資，以2018年度房屋稅額繳納結構，房屋稅額超過1百萬元的有417戶，大多是企業法人，占房屋戶數僅0.06％，但稅額卻高達21％。

黃偉哲說，降低單一住宅自用住宅稅率的同時，也應調高擁有百戶非一般戶住宅的稅率，調高10倍也說得過去，但是中央現行法令最高就3.6％，將會彙整各界意見，在合理法令下調整自用住宅稅率，才能真正照顧自用住宅需求的民眾，符合稅賦公平性。

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