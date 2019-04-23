中華醫大產學合作成功研發能源轉質、應用 可有效降低空污

2019-04-23 11:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中華醫事科大教授郭益銘與業界產學合作，執行經濟部「生質油水混合物之能源轉質及應用推廣技術開發計畫」，成功將生質油水混合物轉質成衍生性燃料，他強調，該循環再生能源燃燒後的發熱量與煤炭相近，部份取代煤炭，降低煤炭使用量，可減少PM2.5產生，達到空氣污染物減量的效果。

中華醫大環境安全與衛生工程系教授郭益銘表示，台灣現有的電力來源中，火力發電約佔80%，其中半數來自於燃煤發電，不僅排放大量二氧化碳，更製造出致命的PM2.5，危及肺部健康。

郭益銘說，各縣市政府祭出燃煤減量措施，盼能從源頭管制來減少固定污染源的排放量，而生質油水混合物之能源轉質及應用推廣之技術開發計畫的成果，可以有效降低這方面的困擾。

這項經濟部能源局業界能專計畫，是郭益銘與台南市識昌實業公司透過產學合作執行，歷經近2年的時間研發，成功將生質油水混合物這種廢棄物轉質成衍生性燃料，並獲成功大學講座教授李文智與正修科大教授林聖倫等共同驗證。

郭益銘指出，廠商在製造切削程序中，常使用生質油性切削油作為潤滑散熱用，衍生大量的生質油水混合物，舊有處理方式是委外掩埋，這項新技術所開發的生質型衍生性燃料，可紓緩燃「煤」之急，也能降低鍋爐，以及空氣污染防制設備的負擔。

郭益銘說，這成果與政府目前正積極推動「循環經濟」的概念相符，將廢棄物轉質成再生能源，有效再循環使用資源。

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