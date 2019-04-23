計算有誤！峨嵋街懸日時段延後 追景人注意以免撲空

2019-04-23 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局19日發出懸日預報，預報指出4月底至5月初，台北市峨嵋街與忠孝東西路傍晚時將出現懸日美景，不過由於指北角度有1度左右誤差，氣象局重新計算後，更正峨嵋街預報，提醒民眾注意以免撲空。

氣象局表示，由於指北角度有1度左右誤差，經再仔細定位，峨嵋街懸日發生時間延後到5月初，修正後的時間點為，峨嵋街5月2日18時00分至18時20分、5月3日的17時58分至18時18分、5月4日的17時56分至18時16分、5月5日的17時53分至18時13分、5月6日的17時50分至18時10分。

忠孝東西路的部分預報不變，維持4月29日的17時59分至18時19分、4月30日的17時56分至18時16分、5月1日的17時53分至18時13分、5月2日的17時50分至18時10分、5月3日的17時47分至18時07分。

氣象局表示，夕陽在每日預報區間的中位時間到達街心位置，同時提醒懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

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