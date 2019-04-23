質疑新門牌「無里」 台南仁德成功里自製標記貼紙

2019-04-23 10:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府於各地換裝中的新門牌，遭質疑沒有標出所在的里名，恐識別不易；仁德區成功里長鄭晴而自掏腰包，設計、製作結合當地奇美博物館意象的里名標記貼紙，經票選後確定版本，未來將提供住戶使用。

對於仁德成功里的做法，民政局並不鼓勵，戶政科長張森穆表示，新門牌的識別，以行政區為主，僅標記道路名稱與地址號碼，沒有鄰里，其實更簡潔、明瞭。

張森穆說，升格之前，原台南市的門牌，僅路名與地址，連行政區也沒有；而原台南縣的門牌，則是連鄉鎮、村里都標記，現在規格統一。

張森穆認為，目前上網導航，也只是輸入行政區，還有路名與地址，並不需要鄰里；若真要方便外地民眾尋找，在重要道路可設置入口意象，反而比較實際。

鄭晴而指出，市政府強調「一區一特色」，門牌設計上，反而不「接地氣」，新的里名貼紙，長約5公分，將黏在右上角，方便民眾辨識。

鄭晴而提到，新設計的里名版本，除了方便外地民眾辨識之外，也可以行銷當地知名景點奇美博物館，若有意願黏貼的住戶，未來將由鄰長服務。

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