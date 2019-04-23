校園內連2天遇蛇 小學生驚恐大叫、蛇遁逃水溝

2019-04-23 09:38

［記者王秀亭／台東報導］天氣轉熱，蛇開始在野外活動，南迴線一所國小接連兩天出現蛇蹤，學生嚇得哇哇大叫，未料蛇也受到學生驚擾，迅速由水溝逃走，校方表示，初步確認現蹤校園的蛇為無毒，也趁此次對學生機會教育，老師們亦會持續注意，若有抓到會交由消防單位處理。

「第一次在校園裡看到蛇，好奇又害怕。」學生驚恐地說，在學校1、2樓間的柱子看到一條東西在動，定睛一看竟然是扭動身軀的蛇，大家大聲呼叫後，只見蛇隨即往下鑽進水溝不見蹤影，想不到隔一天又有其他班級的學生在走廊看見，一樣從水溝溜走；還有學生直言在學校裡可以看到蛇很開心，但又擔心靠著太近，被蛇咬到。

校方人員表示，南迴線學校多靠近山區，校園內現蛇蹤並非第一次，加上校園內的水溝與圍牆外的社區連結再一起，很可能是蛇經由水溝進入校園，校方試圖抓蛇，但蛇迅速由水路逃離，近來會持續注意蛇蹤。

校方指出，連續兩天出沒校園的蛇應是同一條，屬瘦長型，尚無法判斷是何種蛇，只能初步確認為無毒，確認無毒後，學校老師也進行機會教育，呼籲學生相關注意事項，蛇也怕人，不驚擾蛇也不必恐慌。

台東縣政府農業處表示，夏、秋原本就是蛇出沒的季節，每年5至10月民眾需多加注意，南迴線學校多靠近山區，蛇出沒校園在所難免，只要確認無毒，其實可以讓蛇自然跑掉。

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