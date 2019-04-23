花蓮又地震！秀林凌晨地牛翻身 芮氏規模3.7、最大震度3級
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花蓮秀林鄉今凌晨1點發生一起規模3.7地震。（圖擷取自中央氣象局）

花蓮秀林鄉今凌晨1點發生一起規模3.7地震。（圖擷取自中央氣象局）

2019-04-23 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮秀林鄉於今日凌晨1點發生一起規模3.7的地震，震央為於花蓮縣政府北偏西方17.4公里，震央深度為23.7公里。

各地最大震度為花蓮縣銅門3級；花蓮縣秀林、太魯閣、西寶、西林、台中市梨山、宜蘭縣南澳2級。

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