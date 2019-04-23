花蓮又地震！秀林凌晨地牛翻身 芮氏規模3.7、最大震度3級

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮秀林鄉於今日凌晨1點發生一起規模3.7的地震，震央為於花蓮縣政府北偏西方17.4公里，震央深度為23.7公里。
各地最大震度為花蓮縣銅門3級；花蓮縣秀林、太魯閣、西寶、西林、台中市梨山、宜蘭縣南澳2級。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔即時新聞／綜合報導〕花蓮秀林鄉於今日凌晨1點發生一起規模3.7的地震，震央為於花蓮縣政府北偏西方17.4公里，震央深度為23.7公里。
各地最大震度為花蓮縣銅門3級；花蓮縣秀林、太魯閣、西寶、西林、台中市梨山、宜蘭縣南澳2級。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay