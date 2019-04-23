04/23各報重點新聞一覽

2019-04-23 06:46

自由時報

囂張！武統團甫遭拒入境… 王希哲揚言明再闖關

被稱為「武統宣講團」的旅美中國人士王希哲等人，原訂今在台北出席研討會，但王上週在香港轉機時遭原機遣返。王希哲後透過聲明囂張表示將於明天飛抵台灣，若被拒絕入境「願意接受媒體採訪」。陸委會昨回應，因相關活動有危害國安與社會安定之虞，政府採取預防性作為，將嚴密注意動態並拒絕其入境。

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車輛行經斑馬線 不禮讓視障者 最高罰7200元

立法院交通委員會昨初審通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，車輛行經斑馬線或轉彎時，不禮讓視覺障礙者優先通行，加重罰鍰至最高七二○○元；並增訂條文明定在斑馬線放置物品而妨礙交通者，最高可重罰六千元，以更確保交通安全無障礙。

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富商買比特幣 護鈔小弟劫走1400萬

桃園一名身價數十億富商打算以一千四百萬元現金買比特幣，負責牽線並代為出面交易的彭男，特地請阿杰等四名小弟護鈔，未料這群小弟竟共謀劫鈔，在餐廳等候交易之際，阿杰趁隙劫走鉅款，其餘三人則裝無辜，跟著彭男一起去報警。新竹市警方案發十小時內追回一千三百八十萬元，將四名歹徒和兩名接應者共六嫌移送法辦。

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蘋果日報

好夯《與惡》結局 感動數百萬人 法官律師追劇借台詞

夯劇《我們與惡的距離》前晚播出大結局，引發熱議，第10集最終以3.4的收視率劃下完美句點，公視電視頻道最後2集累積觸達人數130萬，劇中涵蓋司法、新聞、網路等面向，不禁令人聯想到近年發生的小燈泡命案、鄭捷隨機殺人事件和湯姆熊殺人案等社會案件，深刻探討人性善惡與掙扎，發人深省。

韓國瑜最慢周五「4面向」表態 韓妻：背後被開槍不舒服

到底選不選總統？高雄市長韓國瑜昨午出席歐洲商會在高雄餐會時透露，他最晚周五前將發表聲明，內容涵蓋四個面向，包括感謝海內外大家關切，對國民黨黨內初選表態及對中華民國未來的擔憂與掛心，及對高雄未來發展與蛻變所需的幫助；韓國瑜夫人李佳芬昨晚面對媒體詢問則耐人尋味說：「他（韓）是一個做事情很磊落的人，背後被開槍的感覺真的很不舒服。」

聯合報

選不選？ 韓國瑜：承擔責任 但初選為難

高雄市長韓國瑜究竟選不選二○二○？韓國瑜昨天說，他知道外界一直很關心他是否參選，應該很負責任地說明自己的態度，最快今天就會發聲明。至於答案會讓韓粉滿意或失望？韓國瑜說，「聲明出來就知道了」。

斯里蘭卡爆炸殘忍手法 排入自助早餐隊伍引爆

斯里蘭卡繼廿一日發生八起連環爆炸案後，廿二日又有一輛可疑廂型車在警方拆彈時爆炸，所幸未傳出傷亡。官方初步調查顯示，廿一日上午六起爆炸案，是由斯里蘭卡伊斯蘭基本教義派極端組織「國家一神教團」（National Thowheeth Jamaath，ＮＴＪ）七名自殺炸彈客犯下，官方認為有國際恐怖組織相助。

中國時報

創5年新高 大專學雜費 今年調幅2.17％

教育部昨宣布，108學年大專院校學雜費收費基本調幅，依公式核算後為2.17％，是5年來最高；但去年未調者，今年最多可調升2.5％。有意申請調漲學雜費學校，須於6月17日下午5時前提出，教育部將在7中旬前公布審議結果。

批蔡鬼扯 朱立倫：2020不是選吵架王

針對蔡英文總統近日炮火猛烈抨擊高雄市長韓國瑜，前新北市長朱立倫22日表示，民進黨政府動不動就鬼扯，蔡英文身為現任總統為了拉抬自己黨內初選的聲勢，專門找人吵架，絕對不是正確的事，台灣到底是在選總統還是選吵架王，希望能多提出政策，真正關懷台灣。

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