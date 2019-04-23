醫病》手臂起紅疹抓不停 原來是芒果惹的禍

2019-04-23 00:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮皮膚科門診最近新增多名手臂起疹的患者，患者本身認為「被跳蚤咬」，但後來才知禍首是芒果，有的是削芒果皮後，有的是採摘芒果後才起疹的，也就是均因芒果皮引起；草屯鎮皮膚科醫師邱哲煌表示，芒果屬漆樹科，表皮有樹脂，被其汁液噴濺到，有的人就會引發接觸性皮膚炎，建議採摘或削皮後一定要洗手。

邱哲煌指出，有一對母女前來求診，兩人的手臂都是紅疹，媽媽認為是被跳蚤咬，否則不會因母女的症狀一樣，但看過兩人的手臂後，感覺引起皮膚炎的因素很多，不一定都是跳蚤造成。由於先前已有患者採芒果後手臂起紅疹，因此探問兩人：「你們最近有無削芒果準備做芒果青？」這對母女皆答：「有啊！」證實這對母女也是因芒果起紅疹而不是跳蚤！」

邱哲煌表示，芒果屬漆樹科，其表皮有樹脂，若被表皮的像牛奶般的汁液噴到，有的人就會引發皮膚炎，但究竟是汁液有刺激性或是本身有過敏體質，臨床上還無法分辨，需要進一步研究。

「有的不只起紅疹，還會有小水泡！」邱哲煌說，通常這種紅疹一週後就會消褪，水泡則會破掉結痂，擦藥膏就能止癢，而患部也可用冷敷或冰敷減少癢的感覺，惟若奇癢無比而一直抓，就得加服抗組織胺藥物。

邱哲煌建議採摘土芒果或削芒果皮作芒果青的民眾，一摘完或削皮工作結束，馬上用水將手臂和手掌洗乾淨，把芒果皮噴出的汁洗掉，或是戴上手套再削皮，削完也是馬上洗手。

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