慈湖線、親子樂園線掰了！台灣好行5月1日起這樣改線…

2019-04-22 23:45

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「台灣好行」現有小烏來線、慈湖線、親子樂園線3條路線，市府觀光旅遊局為提升營運效率，5月1日起慈湖線改大溪快線，為高鐵桃園站出發經快速道路直達大溪，親子樂園線改為石門水庫線，為桃園客運中壢總站出發，經龍潭到石門水庫，要往小人國及六福村請改搭新竹客運「5653」。

其中，大溪快線為高鐵桃園站出發經快速道路直達大溪、慈湖，全票票價130元，每日行駛；石門水庫線為桃園客運中壢總站出發，經龍潭到石門山、石門水庫（壩頂），全票票價100元，假日行駛；另維持從桃園客運桃園總站出發至小烏來天空步道的小烏來線，全票票價150元，假日行駛。

自2010年開始營運的台灣好行慈湖線，與小烏來線於大溪路段重疊，因繞行4個行政區，途經18個站點後抵達慈湖，原本半小時就能抵達的路線，平均搭乘時間約需70分鐘，假日更逾2小時，去年一整年只有2萬7511人次、平均每天75人次、每班次約3人，相較只有假日發車的小烏來線一年有3萬4713人次、平均每天335人次，慈湖線營運慘不忍睹、連年虧損。

觀旅局有檢討評估慈湖線決定忍痛停駛，5月1日起改與桃園機場捷運合作從高鐵桃園站出發，經66快速道路直達大溪，3、40分鐘內就可暢遊大溪小鎮風光，且與桃園捷運公司合作推出套票，機捷A12站機場到A18高鐵站車票再加上桃園好行，只要120元，不限上下次數一樣每日行駛，希望吸引外國觀光客，讓賠錢的路線變賺錢。

另外，2016年暑假開辦的親子樂園線，因小人國、六福村等樂園，本來就有民營公車服務直達，影響搭乘意願，平均每天僅38人、每班次約4人，乘車率低落，同步重新調整，加上石門亮點計畫今年完工，將親子線改為石門水庫線，由桃園客運中壢總站出發，串聯三坑老街、石門山、石門水庫壩頂等景點，打造運動休憩新路線，希望吸引更多旅客搭乘台灣好行。

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