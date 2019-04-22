「金門春季專案」旅遊活動5月1日啟動 18~40歲青年最可多省2000元

2019-04-22 23:08

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，2019「躍動金門春季專案」旅遊活動將於5月1日啟動，一般遊客住宿每房直接折抵500元，若18歲至40歲青年在金門本島及「小鎮」烈嶼鄉過夜，可再享兩次住宿各折抵500元優惠；縣府並推出住1晚領200元、住第2晚再領300元旅遊券，盼為地方業者帶來更多消費商機。

縣府指出，交通部觀光局春季旅遊專案，除每房折抵500元，針對「離島」、「小鎮」住宿均給予獎勵；金門縣是離島，轄屬的烈嶼鄉也在交通部選出的小鎮之列，以1位20歲的青年到金門4天3夜遊為例，其中兩天在大金門本島住宿，1天在烈嶼鄉（小金門）住宿，不僅可領1500元的住宿獎勵金，還可獲得500元旅遊券，一趟金門行可省下2000元。

縣府觀光處長丁健剛說，搭配交通部觀光局「春季旅遊專案」5月1日至6月30日自由行、團體旅遊推出旅遊券，凡於活動期間來金旅客，持機票、船票且入住參與春季旅遊活動民宿、旅館，即可至金門古蹟「總兵署」內的旅遊服務中心領取春季專案旅遊券，持旅遊券至參與活動的200多家特約商店消費。

丁健剛說，交通部觀光局春遊專案獎助縣市自提活動方案，共補助經費1000萬元，縣府將1000萬元全額以旅遊券形式，直接提供給活動期間來金旅遊住宿的遊客，盼帶動地區觀光產業發展。

丁健剛說，金門5月有近1個月的「迎城隍」慶典系列活動，一般人熟知的莒光樓等景點外，還可觀賞藍眼淚、螢火蟲、綠石槽等自然生態景觀，非常值得來金門一遊。

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