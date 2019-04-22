竹北總量管制國中小新生爆量 逾600人待輔導轉介

2019-04-22 22:04

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市總量管制國中小學完成報到，縣府教育處表示，國小須輔導轉介新生184人，經協調，原則上皆可順利轉介到其他學校；但今天統計，國中新生超額430人，較往年超額約300人爆增100多人。

對於今年國中新生超額爆量，教育處研判，除了成功國中升學率受肯定，也可能是因為今年私立義民中學延後國中入學考試，今天才放榜，因此部分新生先來公立學校報到。

國教科表示，竹北市總量管制國小有7所，13日完成新生報到，報到率多超過八成五，該處緊急協調興隆和十興國小各增一班後，統計超額新生人數，東興、六家及興隆三所國小合計184人。經協調，超額新生大都可依志願，順利轉介到準管制學校-安興國小及其他非管制學校。

國教科表示，竹北市總量管制國中有2所，20日完成報到。其中，仁愛國中新生報到500人，超額124人；成功國中新生報到751人，報到率約九成五，超額306人。兩校新生超額合計430人，教育處近日將召開協調會議，初步擬協調東興國中再擴班因應。

東興國中原規模60班，創校3年來現有41班，其中去年招收14班，今年預計招收22班，但不排除再擴增1至2班。

教育處提醒，總量管制學校，國小24日、國中29日公告新生錄取及候補名冊。非總量管制學校，國小5月4日、國中5月11日新生報到。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/