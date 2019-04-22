8道菜都是書名 韓國瑜出席「瓊瑤宴」賀瓊瑤81歲生日

2019-04-22 21:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄的4月很瓊瑤！觀光局及文化局聯手打造浪漫的瓊瑤月系列活動，其中由觀光局與「漢來美食」合作推出的「瓊瑤宴」，一推出造成搶訂，高雄市長韓國瑜今晚特別出席，並祝福瓊瑤81歲生日快樂。

高雄市觀光局長潘恒旭表示，4月是高雄「瓊瑤月」，瓊瑤的經典作品在台灣文學史上有非常重要的地位，「瓊瑤宴」以瓊瑤的作品發想，推出八道菜色，從前菜到甜品均結合二本小說書名，並運用食材、色彩、盤飾及料理手法，呈現書名意境。

其中「窗外雁兒在林梢」這道菜內餡為鴨肝松露醬，將白盤喻為窗戶，以紅蔥酥、扁柏等呈現林梢之意象，每一隻雁都可見師傅深厚的烹調手法，讓今晚50桌的客人吃得津津有味。

漢來飯店總經理林淑婷強調， 「瓊瑤宴」食材幾乎都是在地取材，能讓民眾除了嘗到高雄最新鮮的農產品及海鮮，如白玉蘿蔔、大寮紅豆、美濃南瓜及海港新鮮直送的海鮮，今晚更請到高雄愛樂管弦樂團，現場演奏經典電視電影組曲。

4月20日是瓊瑤81歲大壽，雖然已過了2天，韓國瑜今晚仍特地為瓊瑤祝壽，讓瓊瑤笑開懷。

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