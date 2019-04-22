2年前才講好的 Uber：交通部改規則讓所有人都輸

2019-04-22 21:05

〔記者陳宜加／台北報導〕Uber萬名駕駛昨天上凱道抗議，但今天計程車業者再度出面痛批UBer違法、對台灣不負責。Uber晚間聲明，與交通部是「失敗的諮商程序」，2年前Uber在交通部指導下與租賃業者合作，已經合法化，也從未指出任何違法之處，如今交通部卻執意改變規則，拒絕理解Uber科技平台的價值。

Uber表示，目前與租賃業者合作的模式，是2年前與交通部商討的合法、合規營運模式，而這個營運模式成功地替1萬名代僱駕駛及其家庭帶來更高收入，也為200多家中、小型租賃業者增加更多生意。

但Uber說，4月9日與交通部的會議中，政次王國材才表示Uber的營運模式符合法規，不料幾天後卻指Uber不合法，令人相當無法接受。自2017年起，在公路總局針對租賃車行所進行的超過100次稽查中，均未指出與Uber合作的營運模式有任何違法之處。

Uber強調，政府為了支持計程車產業，不顧深受修法影響的代僱駕駛、平台業者與廣大消費者，執意改變規則，非常不合理且不負責任，也顯示政府拒絕理解 Uber科技平台的本質與價值，以及消費者的選擇。

Uber說，交通部要Uber登記為運輸業、要代僱駕駛加入多元化計程車方案，但目前沒有任何法令可以讓科技平台轉為計程車運輸業或派遣業；多元化計程車也不允許浮動費率、即時報價、或彈性的工作模式。

Uber強調，Uber是一間科技公司，在全世界任何國家都沒有登記成為計程車業，也不是計程車派遣業者，政府的建議並未幫助到任何一方。消費者無法使用 Uber提供的安全功能、浮動費率與行車軌跡，計程車產業也將因湧入大量駕駛，而產生更多的直接競爭。

距離修法預告期結束僅剩4天，Uber表示，擔心政府突然質疑Uber合法營運模式的意圖，恐說明政府想要在沒有與所有利害關係人商討下，讓修法原封不動通過。

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