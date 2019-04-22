響應世界地球日 拍「角落生物」抽電動機車

2019-04-22 21:37

〔記者邱書昱／新北報導〕4月22日是世界地球日，新北市長侯友宜在臉書上發起號召網友，共同守護動植物，同時，新北市環保局也舉辦「拍出新北的『生』影」活動，邀民眾發掘市區內的野生動植物，拍照上傳至「新北i環保」臉書專頁，就有機會抽中電動自行車、空氣清淨機等多項禮品，活動從即日起至5月5日截止。

環保局表示，從1990年開始的「世界地球日」成為全球性的環境保護活動，各個國家及組織每年會以不同的方式宣傳和實踐環境保護的理念。今年主題訂為「與野共生」，目標是讓更多人了解物種加速滅絕的原因及後果，並學習如何與自然萬物和諧共處。

環保局也舉辦「拍出新北的『生』影」活動，邀請民眾從觀察「身邊的野生動植物」開始做起，進而動手DIY營造「他們的家」，只要拍攝新北市各個角落像是河邊、濕地、田野或山林中，甚至是於自家陽台的友善環境內野生動植物，並將此照片及簡單文字說明於「新北i環保」臉書粉絲專頁活動貼文下方留言，同時完成活動表單填寫後，即可參加抽獎。

獎項包含電動自行車及空氣清淨機等禮物，優選的攝影作品也將於6月5日的世界環境日辦理表揚，並於端午連假在板橋車站B1大廳展出。

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