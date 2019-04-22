樹林1600坪台鐵舊宿舍荒廢 蘇巧慧籲活化作綠地

2019-04-22 20:17

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區大安路與文化街口處有一塊近1600坪的空地，過去為台鐵員工宿舍，如今國有地廢棄後髒亂不堪荒廢近6年，立法委員蘇巧慧召開多次會勘，邀請樹林區公所、台鐵及國有財產署等協調，今天在樹林區公所與新北市議員廖宜琨等人召開基本設計審查會，期盼能夠活化用地。

該土地原本是台鐵宿舍，包含樹人里和樹興里兩塊空地共計1600坪，為台鐵所有並委託國有財產署處理，目前樹林區公所簽約租借該土地使用。負責規劃場地的顧問公司表示，設計理念以公園綠地為出發，包含周邊人行道、省電燈具、雨水回收利用等裝置，開闢廣闊草坪區讓民眾能夠野餐等戶外動。

蘇巧慧表示，由於該土地屢次標租不出去，向國產署討論過後預計4月底和樹林區公所簽2年一次的契約，希望能夠進行綠美化，但是因為不確定租借期限，加上區公所及里內人有限，建議朝向容易維護使用管理作為前提。

談起荒廢多年的土地，樹興里里長詹美齡坦言，在建物拆除前是治安隱憂的場所，不少遊民聚集、蟲蛇竄出，沒想到拆除後卻變成民眾亂丟垃圾、雜草叢生的場所，認為如果要興建綠地，建議以種植花草的環境教育方式。

經過在地議員和里長的溝通商討，樹林區公所後續將與負責的顧問公司研議修方向，預計今年10月底能夠活化成綠地提供市民舒適的休憩空間。

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