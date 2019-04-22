醫病》這幾類高危險族群 當心「肘隧道症候群」找上你

2019-04-22 20:23

〔記者王俊忠／台南報導〕1名62歲女士到台南市立安南醫院中醫部就診時表示，右手肘麻痛無力和無名指、小指無力已有一段時間，並問說這是不是「腕隧道症候群」？ 患者也說看過西醫，但檢查後說要開刀，患者一直探詢不開刀的可能性。經過中醫師沈佩諠問診、檢查後發現，患者職業是保母，需常用到手肘，且麻痛位置從手肘內側往下延伸至手掌的內側（尺側），也有開門時鑰匙轉不開及無法用手指夾住紙片的情形。

沈佩諠說明，患者情況其實不是「腕隧道症候群」，而是「肘隧道症候群」，亦稱「尺神經壓迫症候群」，是上肢僅次於腕隧道症常見的神經壓迫症之一。經由安排1週2到3次肘及手指局部施以針灸治療、內服中藥疏通筋絡活血止痛，右手肘及手指無力情形逐漸改善。

沈醫師指出，肘隧道症候群是指通過手肘外側的尺神經（ulnar nerve）受到刺激時產生一些症狀的通稱，包括手會痛、腫脹、虛弱，或是無名指及小指有麻麻感覺。肘隧道症候群在40歲到60歲的族群最常見，女性比男性多。

肘隧道症候群早期症狀是無名指與小指麻痺、刺痛，及肘關節內側酸痛。如未接受治療，神經持續壓迫下，手掌肌肉會出現無力甚至萎縮，影響日常生活，例如打開罐子或轉動鑰匙會有困難。沈佩諠提醒這類高危險族群，1.需大力敲擊工作的人（水泥匠、鐵匠）、2. 需彎手肘做事的人（修理手錶、金飾匠）、3. 肘關節脫臼或幼年時有手肘骨折的病患、4.不正確姿勢︰午睡以手當枕頭或長時間打麻將（前臂手肘以下，靠在桌面易壓迫尺神經）。

在治療上，沈醫師提醒最重要步驟是避免壓到尺神經的動作或姿勢，平時可做反手戴眼鏡動作（手肘彎曲，手掌往後拉開「反手」，做戴眼鏡狀，配合每人手部緊繃程度，感覺到上肢小指側肌肉緊繃為主，一次可數10-15秒，重複2-3次，以減少壓迫尺神經。另外，可在手肘及手指局部做針灸治療減少神經壓迫，由於尺神經的走向位於手太陽小腸經，治療上以小腸經穴位為主，選取小海、支正、腕骨、後溪、中渚等治療。

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