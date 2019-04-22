女友嫌月薪3.5萬不夠花 男回「我沒有要給你」被推爆

2019-04-22 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕1名剛退伍的男子今（22）日貼出與女友的LINE對話擷圖，他的女友嫌棄他月入3.5萬元不夠供給女方花用，男子當場回擊「不夠什麼？我沒有要給你」，女友隨即回答「我找有肩膀的男人，分手」。

男子透過「靠北女友」臉書粉絲專頁匿名發文，從對話擷圖中可見，女友寫道：「你一個月35000在台北一個人生活已經很辛苦了、我不想拖累你，而且你是10號領錢！」，男子回覆「10號領錢怎麼了」，女方答：「我5號要用，而且還不夠」，男子回她「你是認真的還是在考驗我，不夠什麼？我沒有要給你。」

女方見到自己的要求被打槍，立刻傳訊：「那就算了、我找有肩膀的男人，分手」；男子在貼文中寫道：「月薪35000真的很差嗎？沒錢的男人在女生的眼裡就是沒肩膀嗎？我才剛退伍，才在一起一天就秒跟我分手，這是試探還是考驗我的上進心還是真的不夠用。」

女網友們都認為該名女子太過勢力，相繼留言指出「她只是找行動atm吧！不過你回那句我沒有要給你有戳中我笑點」、「這個版真的讓我見證各種奇蹟」、「我沒有要給你哈哈哈幹我快笑死」、「為什麼渣渣都有男朋友」、「叫她5號以前都腿開開啊」、「我一個月六萬以上請考慮我~」、「每個人都有肩膀啊，還有脖子勒」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/