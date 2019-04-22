交通部硬起來！要求馬自達配合調查 否則「做必要處置」

2019-04-22 20:01

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣馬自達公司進口CX-5、MAZDA 6車型，配備Skyactiv柴油引擎車輛，遭反映柴油引擎機油泵鍊條斷裂、排氣壓力感知器故障等，交通部今天聲明，要求馬自達儘速配合並積極面對汽車安全性調查與召回改正作業，維護國人用車安全。

交通部指出，車安中心已依「汽車安全性調查召回改正及監督管理辦法」規定，進行彙整、判斷與分析作業，並已於3月12日決議，要求台灣馬自達公司1個月內將詳細調查報告與說明資料函送車安中心並研處，但遲至4月19日才收到馬自達公司所函復提供報告。

交通部補充，經車安中心審視，馬自達說明並不完整；其中，機油泵鍊條斷裂案部分，恐涉重大危害行車安全疑慮，但馬自達僅分析少數案例，推論為引擎機油保養不當，引起潤滑性能下降所致，並未針對機油泵鍊條與機油等其他可能因素檢驗、提出具體結果。

而排氣壓力感知器故障部分，國內車輛故障率已偏高，馬自達卻表示日本車輛相關控制程式未發出警示燈，導致不符合汙染排放法規，而進行召回改正，但未提出具體佐證與說明故障對車輛產生的影響。車安中心當天回函，要求於4月26日前再次提供佐證資料。

交通部強調，依消保法規定，業者提供商品或服務有損害消費者生命、身體、健康或財產之虞者，主管機關可以要求進行調查，並公開結果；若規避、妨礙或拒絕，可處3萬至30萬元罰鍰，且可以按次處罰。再次提醒馬自達依法配合調查，否則將依法做必要處置。

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