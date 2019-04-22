苗栗負債600億元 年燒逾500萬元租5校地

2019-04-22 16:28

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣通霄國中、頭屋國中、僑文國小、龍坑國小、東河國小部分校地向私人承租，每年苗栗縣政府須支付超過565萬元的租金，對財政緊縮的苗栗不啻為一筆沉重開銷，苗栗縣政府教育處表示，將逐年爭取補助，並加強與地主溝通，盼陸續以協議價購方式協助學校取得校地。

通霄、頭屋國中、僑文、龍坑、東河國小早期建校時，由地方居民無償捐地作為校地使用，但因未留下產權轉移書面資料，近來地主後代或新地主承繼土地所有權後，紛紛要求收租金，但光是通霄國中操場租金每年就高達400多萬元，且已支付24年，龐大開銷成為沉重教育負擔，縣府更因此遭審計部糾正。

去年底苗栗縣負債逾600億元，而今年教育處年度預算約100億元，苗栗縣長徐耀昌表示，已努力價購校地，但礙於財政窒礙難行，且許多土地產權所有者不只一人，眾地主意見分歧，使得協議價購困難。徐強調，目前將依急迫性逐步盤點，掌握各校產權資訊，未來再設法爭取經費，「畢竟沒錢什麼都做不了」。

教育處國教科長林采香說，租金標準皆依各地申報地價，除通霄國中外，龍坑國小116萬元、頭屋國中18萬元、僑文國小9.5萬元、東河國小3萬元，合計縣府每年支出租金達565萬元，若要購回土地，依縣府財力無法負擔一次性支出，但仍會持續向地主提出協議價購，並逐年爭取財源，盡力打造完整教學環境。

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