4/25台南兒童主題日 住宿抽機票再送至聖先師點心麵

2019-04-22 15:51

［記者王涵平／台南報導］4月25日台南兒童主題日「古錐金」，住宿最低優惠達21折，除可抽機票好禮，住宿再送至聖先師點心麵，邀民眾至台南參加賞螢等活動。

南市觀光旅遊局表示，兒童主題月「古錐金」主題日顏色，取自台語諧音「金古錐」的小朋友，84家旅宿業者響應，主題日住宿至少5折超值優惠專案，最低優惠達21折，住宿即可獲至聖先師點心麵。

此外，更祭出10張「台南大阪」與「台南香港」來回機票，以及加碼抽文化局剛推出「一定要保佑」的天后碗豆酥20組（每組12包），只要主題日當日入住配合專案之84家旅宿，憑當日住宿發票或收據即可登錄主題日活動網站參與抽獎。

憑主題日專案住宿發票還可享台南在地知名的「8818 Pizza Restaurant 比薩屋」當日或翌日來店消費85折 ，主題日當天更加碼12歲以下兒童來店消費，額外贈送13吋厚片披薩兌換卷〈價值550元，限量100份〉。同時主題日至D.T 租車（Drive Trendy）租用電動車可享租車原價7折優惠。

台南旅遊粉絲團推出「拍攝大小朋友在台南的景點照片，即可抽餅乾組合包」活動。民眾只要在4月22至28日在台南旅遊臉書粉絲團活動貼文下方張貼與有大小朋友與台南景點合影照片，留言TAG朋友並分享，即有機會抽得「成功洋芋片+至聖先師點心麵+天后碗豆酥」組合包各1份，共有50組。「台南月月主題日 住台南抽機票」活動網址https://www.tainanday.tw/。

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