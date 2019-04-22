絕非「海市蜃樓」！英國外海綠能風場明年彰化就有…

2019-04-22 15:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕綠金真的快來了！總統蔡英文推動綠能政策，前彰化縣長魏明谷任內積極推展的乾淨綠能、海上離岸風力發電計畫，最快明年年底就會出現在彰化縣芳苑外海，還是併聯發電、正式運轉的海上風場。

今天捎來這項好消息的是台電彰化區營業處，據台電海域風電施工處公關組經理謝進發指出，台電於芳苑鄉外海約7.2公里處，興建21架風力發電機，裝置容量10.92萬瓩，年發電量估達3.6億度以上，約可供9萬家戶1年用電，計畫工程由台電海域風電施工處負責監造，預計於2020年底併聯發電。

縣府綠能經濟發展處證實，彰化縣明年將會有首座海上風場，該風場為全縣12場風場開發計畫中跑得最快，且已實質施工的風場。

經濟暨綠能發展處能源推動科長張孟偉指出，經濟部規劃彰化外海共12件風場開發案，8案已取得籌設許可證，這8案當中有2案已進一步拿到能源局核發施工許可證，12案中有4案尚等籌設許可中，彰化縣外海總裝置容量是420萬瓩。

台電海域風電施工處公關組經理謝進發指出，台電開發風場是全國3座示範風場的其中1座，去年8月政府同意施工，目前正進行陸纜挖地溝工程，進度依照工程計畫執行，預計明年春天進入海上施工階段，明年底併聯送電。

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