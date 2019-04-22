台北卡慘輸桃園卡 議員：難怪市民不愛辦

2019-04-22 14:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府自2014年推出「台北卡」，目前發行量約94萬張，但有議員質疑，隔年才跟進的「桃園卡」至今發行量已破百萬，還有多種優惠跟特約商家，結果先上路的「台北卡」不但什麼優惠都沒有，許多功能還只能臨櫃申請，最誇張是，光是申請「台北卡」，竟跳出多達11個視窗，民眾得要一路「過關斬將」，既不智慧化更不便民，難怪民眾不愛辦台北卡。

台北市議會今天下午舉行財建部門質詢，針對「台北卡」發行狀況，市議員吳沛憶質詢指台北卡2014年發行到現在，發行量只有94萬張，桃園卡2015才跟隨台北的腳步發行城市卡，如今發行量已突破百萬，狠甩台北卡。

吳沛憶指出，桃園卡整合多項優惠，包含有運動中心優惠、乘車優惠，還有特約商家，結果台北卡不但什麼優惠都沒有，許多功能還得臨櫃申請。

對此，資訊局長呂新科表示，目前參考新加坡作法，首先把後端有關個人化的部分做整合，另外就是跟北市府場域虛實整合的規劃，之後會再往外推往商業環境的識別。

但吳沛憶質疑，資訊局朝向虛擬化發展，結果「從手機下載APP，卻告訴我要用電腦登入成為金質會員才能用？」

聽到資訊局回應，近期內將會完成電信驗證，下周開始就能用行動裝置完成，吳沛憶語慍強調，「所以你們知道過去四個月民眾登入會收到這樣的要求嗎？」「那是你們的工作規劃，應該要讓民眾方便！」

她也不滿提及，目前只有臨櫃辦理，或是透過自然人憑證等方式線上申辦，但是從點進去到完成申請，竟跳出多達11個視窗，完全不符合現在的使用者流程，難怪發行量一直遠遠落後於其他城市卡，要求資訊局改進。

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