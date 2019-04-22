雙和歷史變遷 小小說書人帶領走讀7條特色路線

2019-04-22 14:41

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市教育局今天在中和區台灣圖書館舉辦「歷史變遷 雙和競秀—雙和文史生態區域課程」專書發表會，將雙和地區的地理歷史發展、藝術人文及特色生態彙集成書，以專章介紹7條走讀路線、眷村及特色街道，將文史資料引入鄉土教學。

新書發表會選在舊時水源地的四號公園台灣圖書館，深具在地起源的歷史意義外，由小朋友擔任小小說書人，搭配秀朗國小弦樂團用悠揚琴聲演奏在地音樂家楊三郎的「望你早歸」，娓娓道出雙和老照片的故事。

教育局長副局長蔣偉民表示，在4月22日世界地球日發表書籍「歷史變遷雙和競秀」，讓這本書的誕生別具意義，專書將培養學生對鄉土的認識，認同、進而發展愛鄉愛土的歷史情懷，就像是走訪永和的瓦磘溝，了解其從運輸通行到防洪排水到被汙染到再整治，進一步省思我們對環境所造成的影響。

教育局也說，雙和文史專書是新北市第12本區域課程專書，將彌足珍貴的文史資源引入鄉土教學，並透過空拍從不同視角鳥瞰雙和，傳承在地文化，搭配行動載具掃描QR CODE還能看到電子化內容。

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