迎賓河筏子溪 市府加強創意綠美化

2019-04-22 14:05

〔記者歐素美／台中報導〕筏子溪是台中市的迎賓河，繼打造立體文字地標「TAICHUNG」後，水利局持續在左右兩側約300公尺進行創意植栽綠美化，目前已有部分植栽完成，透過心型等不同組合的花草植生、造型圖案，希望讓更多民眾前往體驗台中門戶的美麗造景。

水利局表示，筏子溪承載著許多台中市民兒時對河川的記憶，旅客南來北往及回鄉遊子搭高鐵經過台中站，看到筏子溪就知道「台中到了」！水利局在河岸打造立體文字地標「TAICHUNG」，成為熱門打卡景點。

因筏子溪土壤較貧瘠，護岸植生連續性不佳，市府最近在立體文字地標「TAICHUNG」左右兩側約300公尺，進行創意植栽綠美化，在立體文字地標「TAICHUNG」前排列WELCOME植栽，希望到台中的旅客都能感受筏子溪的熱情歡迎；植栽採用好照顧的長綠灌木搭配四季花草，以台中輕艇運動及浪漫愛心，打造筏子溪更浪漫的河畔風情。

水利局表示，綠美化植栽目前已有部分完工，其餘將與居民及三河局等討論後繼續施作，完工後創意花草植生造型，不論從高鐵視角、空拍視角及遊憩視角，都能看見不一樣的筏子溪之美；水利局並規劃持續整治筏子溪永春東路至烏日高鐵站河段左岸，長達1.8公里高灘地，目前正與三河局等協調。

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