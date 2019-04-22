攝護腺癌晚期荷爾蒙療法 東馬引進了

2019-04-22 14:14

［記者王秀亭／台東報導］家住東海岸的74歲男子經確診為第4期轉移攝護腺癌，因傳統療法成效不如預期，改用第二線荷爾蒙藥物治療，迄今已有效控制病情1年多，台東馬偕醫院泌尿科醫師翁竹浩表示，近10年以荷爾蒙治療晚期攝護腺癌為新趨勢，東馬引進新的治療與藥物，省去病患及家屬長途跋涉之苦。

台灣攝護腺癌發生率近年以是男性第五大癌症，在台東的攝護腺癌發生率每10萬人就有24人，翁竹浩指出，罹患攝護腺癌的頻尿、尿不順或疼痛等症狀，與攝護腺肥大類似，易被忽略，東馬攝護腺癌病患有半數在確診時已是第4期。

翁竹浩說，相較其他部位癌症，第4期攝護腺癌進展相對和緩，加上近年荷爾蒙治療藥物的進步，晚期病患接受正規治療及定期追蹤，存活5年以上不是沒有機會。

翁竹浩解釋，多數民眾認為癌症治療不外乎手術、化學治療、放射線治療等，攝護腺癌在3種治療外，還可選擇荷爾蒙治療控制病情，主要是以荷爾蒙療法控制病患體內男性賀爾蒙，抑制腫瘤的活動，尤其在傳統治療，或第一線賀爾蒙治療已顯不足時，第二線荷爾蒙用藥有助延長存活期，東海岸的74歲晚期病患即是一例。

另有位75歲病患去年底因體重在2個月內急降10公斤，經抽血等相關檢查後，確診為第4期攝護腺癌病多處骨轉移，傳統上，原本可接受第一線荷爾蒙併化學治療，考量化療造成的副作用與不適，翁竹浩建議家屬嘗試副作用相對較少，且存活期可大幅延長的第二線賀爾蒙治療，迄今沒有嚴重併發症，病情也穩定控制中。

翁竹浩說，第4期病患雖然要持續用藥，才能抑制住癌細胞，卻能有效延長存活率，且上述2名病例都是經專案申請健保給付，東馬為讓台東民眾就近治療，亦會持續引進新的治療與藥物，獲得先進的醫療照護。

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