東方果實蠅密度攀升 雲縣府籲農友加強防治

2019-04-22 13:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕近日氣溫飆升，東方果實蠅生活史縮短、族群密度劇增，雲林縣動植物防疫所籲請果農即早進行防治工作，為避免引誘東方果實蠅產卵，切勿丟棄不良果品於田間及周邊，且務必維持田間衛生。

防疫所表示，東方果實蠅又稱「蜂仔」，台灣全年氣候皆適合東方果實蠅繁殖。成蟲以露水、花蜜為食，主要活動覓食時間在白天。雌蟲刺穿果皮將卵產於成熟果實內，導致果皮流膠，卵孵化後的幼蟲會蛀食果肉，造成果實腐爛及落果，熟齡幼蟲會鑽出果實彈跳到土裡化蛹、羽化成蟲，完成一世代約20～25天，現今面臨氣溫持續攀升，東方果實蠅發育加速，生活史縮短，族群密度劇增。

防疫所指出，防制東方果實蠅，農民可在果園遮蔭處懸掛黃色誘蟲黏紙，大約5公尺使用1張，約2星期更換1次，可視黏性調整更換時間；果園附近樹蔭或外圍，全年懸掛含毒甲基丁香油誘蟲器，1公頃約懸掛4～6個誘蟲器。透過長期誘殺雄蟲，降低交尾產卵率。

若有農作物病蟲害防治問題，可聯繫雲林縣動植物防疫所，聯繫電話（05）5523270。

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