聯合醫院跳脫市立醫院框架 開辦醫美療程

2019-04-22 13:47

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立聯合醫院跳脫市立醫院的框架，也開辦整形美容療程，一名乳癌患者接受化學治療、放射治療、乳房切除及重建手術後，因治療期間擔心身體虛弱，大量飲食及營養品，結果下腹脂肪變厚，等到療程結束後，接續音波拉提，也讓肥肚變不見了。

高雄市立聯合醫院整形外科醫師蔡穎瀚表示，聯合醫院開辦醫學美容療程，有別於一般醫美診所，最大優勢就是區域型綜合醫院及整外美容專科醫師雙重保障，萬一發生嚴重過敏反應的病患，醫院可緊急處置，大幅降低意外風險。

蔡穎瀚說，音波拉提與皮秒雷射均屬於非手術侵入性的低風險療程，但臨床上也有少數皮膚過敏反應激烈的病人，出現紅腫或起水泡情況，這時就是感染蜂窩性組織炎的高危險群。

蔡穎瀚強調，音波拉提與皮秒雷射是時下最夯的醫美趨勢，主力集中在拉緊臉部、頸部細紋，如眉毛拉提、收緊臉部下顎線、細紋、頸紋、抬頭紋、法令紋、蘋果肌的預防及改善，但其實音波拉提用在消除姙娠紋及副乳也都有顯著效果。

聯合醫院院長張宏泰說，聯醫前身是市立婦幼醫院，擁有堅強的醫療團隊，也累積高雄市最多的臨床經驗，坊間許多婦產科診所轉型做醫美，聯醫框架於公立醫院的社會責任，擔心外界質疑市立醫院與民爭利，遲遲不敢開辦整外美容自費療程，但受限於大環境少子化及公部門預算吃緊的窘境，婦產科門診人數驟減，醫院迫切需要轉型與改革，才能跟上醫療潮流。

張宏泰說，聯醫也推出午休美容時光及寵愛媽媽專案，不論單次或套餐組合，每次療程依部位不同，施作時間約30分鐘至1小時，上班女性可利用午休，家庭主婦找午晚餐前空檔，不會耽擱上班及全家用餐重要時段。

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