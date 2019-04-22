膠黏的反光警示桿底座脫落 雲林縣府工務處這麼說

2019-04-22 13:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市十三里農路道路反光警示桿底座用膠黏，整排警示桿疑被強風吹倒，遭民眾質疑工程品質有瑕疵；雲林縣府工務處今天與包商到現場會勘，表示目前還在保固期間，已通知廠商進場修繕，另警示桿固定端脫落原因將通盤檢討，且全面清查，爾後採傳統錨定方式施設，以免類似情事再次發生。

設計監造單位表示，由於農路路面與農田有高度落差，設警示桿主要是為了提醒用路人注意，以避免掉入農田發生危機，基座採用環養樹脂黏結固定，取代螺絲上鎖，主要考慮過去有些反光警示桿被車輛撞擊，警示桿損壞後，地面會有螺栓突起物遺留現場，可能造成二次災害，膠黏的警示桿則會整座脫落，不會有後遺症，所有最近施設的類似工程，都改採膠黏方式處理，這不是個案。

工務處表示，由於全案還在保固期間，已通知廠商進場修繕，包商也表示，現場以環養樹脂黏結基座，卻發生大量警示桿脫離，顯示該工法不適合在此地施做，未來修時會改傳統錨定方式處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/